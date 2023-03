Agroalimentare: Laudicina (Cia Roma), concorso Olio Evo premia impegno imprese in difesa territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma andata in vigore a gennaio "ha previsto per il comparto olivicolo delle misure per il sostegno, il mantenimento e lo sviluppo del settore. È un piccolo passo avanti. Ancora manca però riconoscere agli olivocoltori, che quasi sempre operano in condizioni di svantaggio, una caratteristica di avanguardia che hanno nella conservazione del territorio, nella manutenzione dello stesso. Sembra una cosa scontata ma è frutto di fatica e impegno quotidiano. E il concorso Olio Evo ne è una prova". Lo ha detto Giuseppe Laudicina, direttore Confederazione italiana agricoltura di Roma, in occasione della premiazione per la trentesima edizione del concorso Olio Evo promosso dalla Camera di Commercio al Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma. (Rer)