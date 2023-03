Vaticano: Papa, difendiamo le donne da soprusi e violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e della Strategic alliance of Catholic research universities, in occasione della presentazione del volume "More women's leadership for a better world. Care as a driver for our common home". Ai presenti ha detto: "Ogni persona - ha detto - va rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali: istruzione, lavoro, libertà di espressione, e così via. Questo vale in modo particolare per le donne, più facilmente soggette a violenze e soprusi". Il Santo Padre ha raccomandato di non lasciare "senza voce le donne vittime di abuso, sfruttamento, emarginazione e pressioni indebite! Facciamoci voce del loro dolore e denunciamo con forza le ingiustizie a cui sono soggette, spesso in contesti che le privano di ogni possibilità di difesa e di riscatto". Il Pontefice ha poi sottolineato la necessità di coinvolgere le donne nei processi che segneranno le scelte nel prossimo futuro: "Nel contesto dell'apporto della donna in questi processi, vorrei accennare a uno di essi: il progressivo sviluppo e utilizzo delle intelligenze artificiali e il delicato problema, ad esso collegato, del nascere di nuove e imprevedibili dinamiche di potere", ha sottolineato Bergoglio, che ha poi evidenziato il ruolo delle donne che "in questo campo hanno tanto da dire. Esse, infatti, sanno sintetizzare in modo unico, nel loro modo di agire, tre linguaggi: quello della mente, quello del cuore e quello delle mani". (Civ)