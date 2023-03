Disabilità: ministero, insediati tavoli tecnici su valutazione di base e progetto vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono insediati questa settimana i tavoli tecnici per la stesura dei Decreti attuativi della Legge Delega sulla Disabilità che riguardano la valutazione di base, quindi per riformare le procedure di accertamento dell’invalidità civile, e sulle modalità di attuazione della valutazione multidimensionale e quindi per l’elaborazione di un unico modello di progetto di vita. Lo riferisce il ministero per le Disabilità in una nota, spiegando che i due tavoli, istituiti con decreto del ministro, nascono dalla necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Delega sulla disabilità, nell’ottica di introdurre la definizione di disabilità e di disciplinare il procedimento di riconoscimento della relativa condizione semplificandone, e unificando, le attuali procedure. “Attraverso questi due importanti tavoli, i tecnici coinvolti si confronteranno per definire il metodo per la stesura delle norme previste – ha spiegato il ministro Alessandra Locatelli –, la nostra intenzione è quella di semplificare le procedure e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”. “Intendiamo fare un salto di qualità ispirato dai principi della Convenzione Onu al fine di accantonare il sistema di accertamento delle varie condizioni di invalidità civile e disabilità, che ha funzionato per molti anni secondo il confronto tra rigide tabelle e percentuali, innovando ora il sistema e applicando la classificazione internazionale del funzionamento (Icf), così come indicato dall’Europa e dall’Onu stessa”, ha proseguito. “Questi due decreti – ha concluso – rappresentano due milestone del Pnrr e, pertanto, saremo chiamati a completare il percorso richiesto entro la primavera del 2024”. I due tavoli tecnici saranno coordinati dal dottor Daniele Piccione che avrà il compito di tenere costantemente aggiornata il ministro. (Rin)