Migranti: ministero Difesa, in corso trasferimenti aerei per decongestionare hotspot di Lampedusa

22 luglio 2021

- “I soccorsi in mare che in queste ore vengono svolti dalla nostra Marina militare e i trasferimenti effettuati dall’Aeronautica militare per decongestionare gli hotspot di Lampedusa sono l’ennesima dimostrazione della altissima professionalità e generosità delle nostre Forze armate”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto che resta costantemente informato sulle operazioni in corso nel mar Mediterraneo in queste ore. Infatti mentre continuano le operazioni di soccorso in mare, questa mattina è atterrato all’aeroporto di Napoli il primo dei tre C-130 dell’Aeronautica militare che, dalla mezzanotte di ieri, come disposto dal ministro della Difesa, ha effettuato il primo dei trasferimenti aerei volti a decongestionare l’hotspot di Lampedusa che aveva superato i limiti della capacità ricettiva dopo gli ultimi numerosi sbarchi di migranti sulle coste dell’isola. Il C-130 dell’Aeronautica militare è decollato da Pisa, alla volta di Lampedusa, pochi minuti dopo la mezzanotte, con a bordo circa 70 persone. Altrettante verranno trasferite a Pratica Mare in mattinata, mentre nel pomeriggio sono programmati altri volti diretti in Piemonte e Lombardia. Le operazioni sono dirette dal Comando operativo di Vertice Interforze, in coordinamento con l’Aeronautica militare.(Com)