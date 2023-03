Terrorismo: presidente Camera, difendere sicurezza cittadini priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difendere la democrazia e la sicurezza dei cittadini dalla minaccia terroristica è una priorità assoluta. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo. "Nella Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo, esprimo un pensiero commosso alla memoria di quanti persero la vita nell'attentato di Madrid dell'11 marzo 2004 ad opera del fanatismo jihadista e alle loro famiglie. Desidero inoltre rinnovare le espressioni di profondo cordoglio e vicinanza al popolo spagnolo e alle sue istituzioni. Occorre mantenere sempre la massima vigilanza e promuovere ogni iniziativa utile al rafforzamento della cooperazione internazionale", ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati.(Res)