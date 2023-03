Covid: Iss, accuse su costo tamponi destituite di ogni fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alle notizie stampa in cui l’Istituto superiore di sanità (Iss) avrebbe chiesto un finanziamento alla Protezione civile nella fase iniziale della Pandemia di “750 euro a test”, l’Iss precisa che "le notizie circolate finora sono totalmente destituite da ogni fondamento". "L’Istituto precisa che non ha mai chiesto '750 euro a test'; non ha mai ricevuto la somma prevista dall’articolo 6 dell’Ordinanze Ocbpc n 640/2020, prevista tra l’altro anche per coprire i costi della sorveglianza epidemiologica; nella prima fase della Pandemia l’Iss, con proprie risorse ordinarie ha processato oltre cinquemila campioni di cui tremila provenienti dalla sola Regione Lombardia e non gli '800' di cui si parla nella stampa". L’Istituto ricorda poi che "i costi effettivamente sostenuti dall’Istituto nella prima fase della pandemia comprendono materiali per l’esecuzione dei test, dispositivi di protezione individuale per il personale addetto, materiale monouso e potenziamento dei macchinari; in una prima fase della pandemia non esistevano test commerciali e venivano quindi realizzati con protocolli in house sviluppati in aderenza a quelli previsti dall’Oms". (Com)