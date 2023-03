Perù: ciclone Yaku, il governo dichiara lo stato d’emergenza a Lima e in sei Stati del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha proclamato lo stato d’emergenza nella capitale Lima e in sei Stati del nord del Paese – Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad e Ancash – a causa delle forti piogge legate al ciclone Yaku. Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa Jorge Chavez. Il maltempo ha già provocato almeno sei vittime, secondo i dati dell’Istituto nazionale di protezione civile (Indeci). Chavez ha spiegato che, in base alle previsioni metereologiche a disposizione del ministero, il ciclone continuerà a interessare il territorio peruviano fino al prossimo 15 aprile. Dall’inizio della stagione delle piogge, lo scorso dicembre, sono stati registrati in Perù 58 morti, 57 feriti e otto scomparsi. Sono invece 14 mila le case danneggiate: 420 sono state completamente distrutte, mentre 2.509 risultano attualmente inagibili. (Brb)