Lazio: giunta è pronta, verso due novità, si attende annuncio Rocca

- Ultimati gli ultimi dettagli, la nuova giunta della Regione Lazio è pronta. Si attende per oggi (al massimo domattina) l'annuncio del presidente Francesco Rocca. L’accordo definitivo tra i partiti della coalizione di centrodestra è stato chiuso ieri sera, dopo aver raggiunto giovedì l'intesa sullo schema di massima. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", nelle ultime ore di trattative sarebbero sopraggiunte due novità che riguardano Fratelli d'Italia e Forza Italia: rispettivamente dovrebbe entrare Michele Nicolai al posto dell'altro "nome nuovo" Fabio Tagliaferri da Frosinone, salirebbe Luisa Regimenti e salta Maria Spena. Per il resto la squadra è come già anticipata e sarà composta da dieci assessori. La spartizione prevede 6 incarichi per Fd’I, con la delega alla Sanità per Rocca. Mentre 4 assessorati, due a testa, per Lega e Forza Italia. In particolare, per Fratelli d’Italia, i nomi sono il “meloniano” Giancarlo Righini e il “rampelliano” Fabrizio Ghera. Il primo avrà le deleghe al Bilancio e all’agricoltura, mentre per il secondo l’assessorato ai Trasporti e rifiuti (non è da escludere neanche Lavori pubblici e Rifiuti). La vicepresidenza sarà di una donna e, in questo caso, c’è l’ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega allo Sviluppo economico e attività produttive. (segue) (Rer)