Scuola: Bucalo (Fd'I), dal governo 500 milioni di euro contro dispersione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.174 i progetti delle scuole secondarie di primo e secondo grado su un totale di 3.193. Al termine del 28 febbraio sono tanti i progetti presentati dalle scuole italiane sulla dispersione scolastica. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e responsabile del Dipartimento Scuola di Fratelli d'Italia. "Ritengo che il ministero dell'Istruzione e del Merito - evidenzia - abbia fatto veramente un ottimo lavoro destinando 500 milioni di euro agli istituti di tutta Italia per affrontare il problema dell'abbandono scolastico. Questa è una grandissima vittoria per migliaia e migliaia di ragazzi che ogni anno lasciano la scuola compromettendo inevitabilmente il loro futuro. L'investimento infatti sarà finalizzato ad un orientamento personalizzato degli studenti, alla scoperta delle proprie attitudini per la scelta di percorsi scolastici idonei che possano valorizzare il talento di ciascuno e aprire diverse strade lavorative, strappando i ragazzi alla strada, specie in contesti dove questa diventa l'unica alternativa. Questi fondi - conclude - serviranno anche per aiutare i docenti nel loro straordinario lavoro. Non dimentichiamo infatti il prezioso ruolo svolto da queste figure professionali, spesso precarie e sottopagate, che anche nelle condizioni più estreme si mettono totalmente a servizio dei nostri figli e della loro sana crescita."(Rin)