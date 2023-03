Colombia: governo e guerriglieri Eln definiscono agenda in 6 punti per accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia e i guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno definito un’agenda in sei punti per completare la seconda fase del processo di dialogo, iniziata lo scorso 13 febbraio, e arrivare a un accordo di pace. L’annuncio è arrivato al termine dei colloqui di ieri a Città del Messico, nei quali le due parti sono state rappresentate da Otty Patino per l’esecutivo e Pablo Beltràn per il gruppo armato, alla presenza dell’ambasciatore dell’Unione europea in Messico, Gautier Mignot, e del ministro degli Esteri di Bogotà, Alvaro Leyva. “Saranno analizzati i problemi della democrazia colombiana per formulare proposte volte ad apportare i cambiamenti necessari”, ha dichiarato la delegata dell’Eln Silvana Guerrero, ripresa dal quotidiano “El Espectador”. (segue) (Mec)