Milano: equità e redistribuzione i criteri guida per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione deciso dalla giunta (2)

- Alla base dei calcoli utili al bilanciamento è il differente carico urbanistico nelle due fasce: su quella centrale pesano i costi manutentivi a kmq (ad esempio di strade, arredi, servizi) mediamente doppi, la maggiore attrattività per i cosiddetti city users, le superiori densità abitativa e concentrazione di servizi. È anche da ricordare che il 90 per cento degli interventi nella città si sostanzia in opere di ristrutturazione, riqualificazione e sostituzione dell'esistente, una fattispecie per la quale già ora è prevista una riduzione dei costi degli oneri fino al 68 per cento. Quanto agli interventi di nuova edificazione, che rappresentano la parte residuale del totale, la rivalutazione degli oneri in tutta la fascia esterna rimarrà contenuta al 10 per cento, e solo nella parte centrale arriverà al 113 per cento. "Parametrare gli oneri in base ad un'ottica di rigenerazione, e quindi anche alla fascia territoriale, rappresenta una vera e propria rivoluzione, l'introduzione di una assoluta novità - commenta l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Per evitare il decremento del gettito complessivo, ma anche di incidere negativamente sui processi di investimento, ci sembra corretto rivedere i criteri di computo, incrementando nella zona centrale e pesando il meno possibile sulle altre, dove vogliamo favorire i progetti di rigenerazione. Questo risponde anche ai costi crescenti di manutenzione delle urbanizzazioni delle aree centrali, dove i flussi abitativi e lavorativi sono più consistenti". "Aggiungo - chiude Tancredi - che il provvedimento va anche a sostegno degli interventi edilizi di neutralità carbonica, per i quali prevediamo infatti importanti sconti". Oggi per le nuove costruzioni residenziali la base per il calcolo degli oneri è di 23,97 euro al metro cubo (urbanizzazione primaria) più 38,02 (secondaria), che con l'aggiornamento aumentano a 51 euro/mc (primaria) più 81 (secondaria) nella fascia centrale e a 26 euro/mc (primaria) più 42 (secondaria) in quella periferica. Un esempio: gli oneri relativi ad un edificio residenziale di nuova edificazione in zona centrale di circa 3mila mq di Sl (30 appartamenti) ammontano attualmente a 557.910 euro, se aggiornati a 1,188.600 milioni di euro; per lo stesso edificio in zone periferiche, se gli oneri attuali sono esattamente gli stessi, quelli aggiornati si attesteranno a 612mila euro. In caso di ristrutturazione, invece, per lo stesso edificio attualmente gli oneri ammontano a 178.531 euro, che diventeranno 380.160 nelle zone centrali, oppure 195.840 nelle aree esterne. La ristrutturazione continuerà infatti a beneficiare degli abbattimenti previsti. (segue) (Com)