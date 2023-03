Milano: equità e redistribuzione i criteri guida per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione deciso dalla giunta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo resteranno in vigore le riduzioni già oggi applicate, ma ne sono anche previste di nuove, che rispecchiano gli obiettivi dell'Amministrazione sotto il profilo ambientale e le linee guida che sottendono la stesura del Pgt entrato in vigore nel 2020: in particolare, nel caso di edificazioni che rispondono ai criteri di neutralità carbonica è prevista la riduzione del 20 per cento del costo di costruzione se destinate a funzioni private, e del 50 per cento se ospiteranno servizi convenzionati con il Comune. Per i servizi abitativi in affitto a canone convenzionato è previsto l'azzeramento, per le residenze studentesche universitarie convenzionate il 50 per cento. Aggiornate le riduzioni per i servizi privati: abbattimento totale se convenzionati e tra l'80 per cento e il 90 per cento se comunque riconosciuti di interesse pubblico. Confermate quelle per le opere in rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica con conseguente risparmio idrico, per la bonifica di edifici e suoli contaminati, per l'utilizzo di protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere (tra il 5 e il 15 per cento). Le maggiorazioni riguardano invece il recupero abitativo dei sottotetti (più 10 per cento sull'intero territorio), gli interventi di logistica o autotrasporto (più 50 per cento) e nel caso di consumo di suolo agricolo (dal più 5 al più 30 per cento). Stabiliti infine i criteri per quantificare gli oneri aggiuntivi degli immobili dismessi, che sono pari al 100 per cento di quelli già dovuti per la quota di volume aggiuntivo. Per gli interventi superiori a 2mila mq è dovuto un ulteriore contributo. (Com)