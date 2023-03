India-Australia: incontro ministri del Commercio, focus su minerali critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Australia puntano a espandere il commercio di minerali critici per raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Lo ha dichiarato oggi il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, al termine di un incontro con l'omologo australiano Don Farrell. "L'India - ha spiegato Goyal - è a corto di minerali critici. L'Australia ne ha investe vaste riserve. Si tratta di materie prime necessarie per le batterie dei veicoli elettrici". I due Paesi, hanno fatto sapere i ministri in conferenza stampa, hanno intenzione di firmare un più ampio accordo commerciale che coprirebbe anche i settori delle tecnologie spaziali e digitali. L'incontro odierno segue quello di ieri tra i primi ministri Narendra Modi e Anthony Albanese. (segue) (Inn)