India-Australia: incontro ministri del Commercio, focus su minerali critici (3)

- È stato concordato di rafforzare il partenariato per la difesa. Quest’anno, per la prima volta, l’Australia ospiterà le esercitazioni Malabar. L’istruzione è stata tra i temi principali del summit: è stato accolto con favore un nuovo accordo per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio mentre si continua a negoziare un nuovo accordo di partenariato per la migrazione e la mobilità. Albanese, infine, ha informato Modi che il Centro per le relazioni Australia-India ha iniziato a operare in Australia sotto la guida di Tim Thomas. Il premier australiano, commentando la visita, ha dichiarato che “ha rafforzato le già strette relazioni” bilaterali e che “una partnership più forte con l’India porterà vantaggi tangibili per l’Australia nel commercio e negli investimenti, nell’istruzione, nelle energie rinnovabili, nella difesa, nella sicurezza e nella cultura. Albanese ha ringraziato Modi e lo ha invitato in Australia per il prossimo vertice dei leader del Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza comprendente anche Stati Uniti e Giappone. (Inn)