Diocesi: Delpini, ricorrenza decimo anniversario pontificato è occasione per preghiera particolarmente intensa

- "Raccogliamo volentieri la richiesta che Papa Francesco non cessa di rivolgere a tutti: 'Pregate per me'. E noi con affetto ricordiamo il Santo Padre ogni giorno, nella preghiera eucaristica e nella preghiera personale". Così in un messaggio scritto in occasione del decimo anniversario dell'elezione di Papa Francesco, che cade lunedì 13 marzo, l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini invita la Diocesi a una "preghiera particolarmente intensa" per il Santo Padre e ad "approfondire la riconoscenza e la riflessione". "La ricorrenza del decimo anniversario della sua elevazione al Sommo Pontificato - prosegue Delpini - diventa occasione per una preghiera particolarmente intensa. Ma anche per approfondire la riconoscenza e la riflessione. Vorrei invitare tutti i fedeli a sostare un poco per rispondere con sincerità e semplicità a questa domanda: 'Che cosa sta dicendo lo Spirito Santo alla Chiesa di questo nostro tempo attraverso il ministero di Papa Francesco? Che cosa sta dicendo a me personalmente attraverso di lui? E alla mia comunità?'. Credo che non sia difficile ricordare quell’espressione, quell’immagine, quel gesto che ha particolarmente commosso, edificato, illuminato la sensibilità, le domande, la ricerca di ciascuno. Naturalmente è bene lasciarsi anzitutto ispirare dai suoi grandi scritti, in particolare da Evangelii Gaudium. Ma sappiamo che il Santo Padre ha anche il dono di trovare in ogni circostanza immagini incisive e parole che diventano sintesi efficaci, provocatorie, folgoranti per aiutare il cammino della Chiesa e di ognuno di noi". "In occasione dell’anniversario dell’avvio del suo Pontificato - conclude l'arcivescovo - invito dunque a fare memoria di Papa Francesco con quel tributo di affetto e di gratitudine che cerca di rendere più intensa la comunione, più convinta la condivisione dell’essenziale del suo magistero, più lieto e fiducioso il procedere insieme".(Com)