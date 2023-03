Agroalimentare: 33 oli del Lazio premiati dalla Camera di commercio di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oli del Lazio - da quello Extravergine ai Dop della Sabina, del Canino, della Tuscia e delle Colline Pontine fino all'Igp di Roma - tornano protagonisti del Concorso per i migliori oli di Roma e del Lazio, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e giunto alla trentesima edizione. Sono trentatré le aziende agricole premiate, incluse le menzioni speciali nelle varie categorie di concorso: Fruttato intenso, medio e leggero. Tra le tante che hanno ricevuto un riconoscimento fa incetta di premi l'azienda agricola biologica "Quattrociocchi Americo" di Alatri in provincia di Frosinone che si aggiudica il primo posto per l'olio romano Igp nella categoria fruttato intenso ma anche il premio come migliore olio biologico e migliore olio monovarietale. L'impresa di Alatri vince anche come migliore olio ad alto tenore di polifenoli e tocoferoli. Il Premio per il miglior giovane imprenditore invece va a una donna: è Gelsomini Flavia di Canino in provincia di Viterbo. (segue) (Rer)