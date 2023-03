Agroalimentare: 33 oli del Lazio premiati dalla Camera di commercio di Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La selezione si è confermata una importante certezza per le imprese facendo registrare la partecipazione di 53 aziende per un totale di 62 etichette, con una prevalenza delle province di Viterbo e Roma rispettivamente con 19 e 15 prodotti in concorso, seguite da Latina con 14, Rieti con 9 oli ed infine 5 da Frosinone. Ben 33 aziende hanno manifestato interesse a partecipare al concorso nazionale "Ercole Olivario" con 39 oli. Per l'extravergine i primi premi sono andati alle province di Latina, Viterbo e Frosinone: per il fruttato intenso ha vinto "Azienda agricola biologica Adria Misti" di Sabaudia, per il fruttato medio si è aggiudicato il primo posto "Oleificio Sociale cooperativo" di Canino e per il fruttato leggero ha ottenuto il podio massimo "Ars Avi di Fabrizio Petrecchia" di San Vittore. Tra i Dop della Sabina vincono "Frantoio oleario fratelli Narducci" in provincia di Roma e l'azienda "Collearcone" in provincia di Rieti. Sono tutti nel viterbese i primi premi per il Canino Dop e il Tuscia Dop a conferma della tradizione territoriale: tra i vincitori "Oleificio sociale" di Canino e "Società agricola Colli etruschi" di Blera. Sulle Colline Pontine anche sbancano i produttori locali: tra questi le aziende agricole "Cosmo Di Russo" di Gaeta e "Casino Re di Coletta Filomena" di Sonnino. Infine nella categoria Olio di Roma Igp al primo posto per il fruttato inteso c'è l'azienda agricola biologica"Quattrociocchi Americo" di Alatri in provincia di Frosinone e per il fruttato medio quella di "Alessandro Donati" in provincia di Roma. (segue) (Rer)