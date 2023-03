Agroalimentare: 33 oli del Lazio premiati dalla Camera di commercio di Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- I lavori sono stati introdotti e moderati da Pietro Abate, segretario generale della Camera di Commercio di Roma, che ha sottolineato l'importanza del concorso regionale che si conferma come alto momento di valorizzazione delle produzioni olivicole regionali. Strategico il ruolo del Concorso poi in un'annata, come quella attuale, in cui si registra un incoraggiante segnale di ripresa produttiva e la conferma delle ottime caratteristiche del prodotto regionale. a concludere la giornata è intervenuto Sergio Marchi, capo della segreteria tecnica del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. "Ringrazio la Camera di Commercio di Roma per l'invito a questa interessante manifestazione e ribadisco la priorità del ministro Lollobrigida nel sostenere tutte quelle iniziative volte a tutelare e promuovere la distintività dei prodotti agroalimentari di elevata qualità", ha detto. (Rer)