Francia: nuova giornata di proteste contro la riforma delle pensioni

- Oggi in Francia si tiene la settima giornata di protesta contro la riforma delle pensioni. A Parigi il corteo dei manifestanti partirà alle 14:00 da place de la République per raggiungere Place de la Nation. Le autorità non prevedono la presenza massiccia di figure appartenenti alla sinistra radicale ma alla testa del corteo nella capitale potrebbero esserci dei black bloc. I sindacati hanno annunciato per oggi disagi alla circolazione di autobus, metropolitane e treni, mentre la Direzione generale dell'aviazione civile (Dgac) ha chiesto alle compagnie di annullare il 20 per cento dei voli in molti aeroporti. Intanto, il testo continua il suo iter parlamentare. L'esame in Senato è stato ripreso questa mattina e dovrebbe terminare domani sera. In seguito la riforma andrà in Commissione mista paritaria per poi tornare all'Assemblea nazionale un'ultima volta.(Frp)