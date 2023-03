Milano: Giunta approva i progetti Casa ai Lavoratori, Sostegno Affitti Natalità e Move-in San Siro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Forum dell'Abitare che si terrà a Base Milano dal 20 al 22 marzo, il Comune di Milano pubblicherà nei prossimi giorni il nuovo documento di visione strategica - Piano Casa 2025 per gestire il caro-affitti, migliorare la qualità della vita nei quartieri popolari, affrontare la questione degli affitti brevi e del costo degli immobili. Intanto, come anticipato ieri sui social dal sindaco Giuseppe Sala, la Giunta comunale ha approvato tre progetti che anticipano la strategia per rispondere alla necessità di alloggi in città: 'Casa ai Lavoratori', 'Sostegno Affitti Natalità' e 'Move-In San Siro'. Misure che potranno interessare diverse fasce di popolazione a Milano. Con il programma 'Casa ai Lavoratori' vengono assegnati al progetto i primi 300 appartamenti di proprietà comunale attualmente sfitti che saranno riservati in affitto a lavoratori con Isee fino a 26mila euro. I nuovi inquilini si occuperanno della ristrutturazione che sarà in parte dedotta dai costi della locazione agevolata. In questo modo sarà possibile affittare i 300 appartamenti a circa metà del prezzo di mercato. Le case sono situate soprattutto nei quartieri Gallaratese, Niguarda e Barona. Dopo l'autorizzazione definitiva da parte di Regione Lombardia sarà possibile assegnare questi 300 appartamenti in modo particolare a lavoratori dei servizi essenziali e alle aziende pubbliche e private che decideranno di collaborare con il Comune di Milano. L'Amministrazione comunale punta nell'arco dei prossimi mesi a salire fino ad un totale di 2mila alloggi. (segue) (Com)