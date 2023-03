Spagna-Italia: video dell’ambasciata all’Olimpico sul Rugby club dei piccoli “Orsi italiani di Madrid”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In campo allo stadio Olimpico con gli Azzurri che sfidano oggi la Nazionale del Galles nell'ambito del prestigioso torneo 6 Nazioni ci sono anche i ragazzi e bambini del Rugby Club Orsi Italiani di Madrid, una realtà, unica all'estero, di italiani e spagnoli dai 5 ai 14 anni d’età, collegata alla Scuola statale italiana della capitale spagnola. Soltanto qualche settimana fa la squadra, assieme al suo presidente Andrea Chevallard e allo staff tecnico, aveva fatto visita all'ambasciatore Riccardo Guariglia, attuale segretario generale della Farnesina, e al personale dell'ambasciata. Oggi sei bambini, venuti appositamente dalla capitale spagnola, sfileranno mano nella mano assieme ai loro beniamini e campioni per cantare l'inno nazionale. La Federazione Italiana Rugby e l'ambasciata d'Italia a Madrid hanno voluto celebrare questo momento importante, collaborando ad una originale iniziativa di diplomazia sportiva: è stato, infatti, realizzato congiuntamente un video sugli Orsi Italiani, i cui valori fondanti sono lo spirito di squadra, il rispetto, la disciplina e il fair play. Per la prima volta un video di un'ambasciata italiana verrà proiettato nel contesto di una grande manifestazione sportiva e in un momento di aggregazione di massa. Il video costituirà, inoltre, uno strumento promozionale della stessa squadra al fine di crescere in Spagna. (segue) (Com)