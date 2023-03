Spagna-Italia: video dell’ambasciata all’Olimpico sul Rugby club dei piccoli “Orsi italiani di Madrid” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata ringrazia la Federazione italiana rugby per avere voluto valorizzare assieme questa realtà all'estero, facendolo nella spettacolare cornice del 6 Nazioni e dello Stadio Olimpico. Con questa iniziativa, dopo quanto realizzato con la Federazione italiana scherma con il lancio all'estero del progetto "La bellezza in un gesto", la Federazione Italiana golf per la promozione della Ryder Cup di Roma, il cui trofeo è stato esposto in via del tutto eccezionale nella residenza dell'ambasciatore, e, da ultimo, con il Comune di Genova in relazione alla Ocean Race, l'ambasciata ha voluto sviluppare una nuova dimensione della diplomazia sportiva, che è attinente all'importanza delle collettività italiane all'estero e al loro contributo per la crescita sportiva dell'Italia, nel rugby e in altre discipline. Lo sport è non solo un fattore di fortissima aggregazione identitaria ma anche uno strumento per favorire il dialogo, l'amicizia, lo scambio e la vicinanza tra le persone e tra i popoli, a prescindere dalla propria provenienza, dalle culture e dalle distanze geografiche. Questa è la storia del Rugby Club Orsi italiani di Madrid. Questo è il motivo della loro missione allo stadio Olimpico per sostenere la Nazionale italiana al 6 Nazioni. Questa è la ragione per cui l'ambasciata italiana a Madrid ha avuto il piacere di collaborare con la Federazione Italiana Rugby. (Com)