Terrorismo: Meloni, massimo impegno nel contrastarlo, attenzione non deve mai calare

- Nella Giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato quando “l’11 marzo 2004, a Madrid, dieci zaini carichi di esplosivo furono fatti esplodere su quattro treni locali nell'ora di punta causando una strage immane: 191 morti e oltre duemila feriti. L'attentato, compiuto da una cellula jihadista e tra i più sanguinosi in Europa dal secondo Dopoguerra ad oggi, ha sconvolto il mondo e ha segnato profondamente la storia europea”. “Purtroppo – ha proseguito Meloni –, l'attentato di Madrid non è rimasto isolato e il terrorismo islamista ha continuato a colpire, toccando altre capitali e città europee, seminando morte e distruzione”. “In questa Giornata – ha sottolineato il presidente del Consiglio – il governo italiano rinnova il suo cordoglio al popolo spagnolo e a tutte le vittime e conferma il suo massimo impegno per contrastare il terrorismo. L'attenzione non deve mai calare ed è fondamentale continuare a rafforzare ogni strumento utile, a partire dalla cooperazione internazionale in materia, per scongiurare ogni possibile minaccia e garantire la sicurezza dei nostri cittadini”. (Rin)