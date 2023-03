Agroalimentare: Coldiretti, triplica l'olio italiano nel mondo, più 170 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo mercato di riferimento dell'olio d'oliva Made in Italy sono gli Stati Uniti dove nel 2022 sono stati esportati quasi 110 milioni di chili di prodotto – rileva Coldiretti -, il doppio rispetto a trent'anni fa. Al secondo posto c'è la Germania per un totale di circa 45 milioni di chili, addirittura quintuplicati (+403 per cento) nel confronto con il 1992 – continua Coldiretti – mentre al terzo ci sono i cugini francesi che lo scorso anno ne hanno messo in tavola 34 milioni di chili (+208 per cento). Seguono Giappone e Canada, rispettivamente con quasi 20 milioni di chili (+895 per cento) e 19 milioni di chili (+178 per cento) che precedono il Regno Unito con 16 milioni di chili (+226 per cento). Nel corso degli anni è dunque evidente come l'extravergine tricolore sia arrivato ad imporsi anche in Paesi tradizionali consumatori di burro. Un successo alimentato – conclude Coldiretti – da un patrimonio di biodiversità unico al mondo con 533 varietà di olive coltivate dalle Alpi alla Sicilia per un totale di 250 milioni di piante dalle quali nasce il maggior numero di oli extravergine a denominazione in Europa con 42 Dop e 7 Igp oltre a decine di produzioni a chilometro zero legate ai territori con una ricchezza di profumi e sapori che non ha eguali al mondo.​ (Rin)