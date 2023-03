Libia: presidente della Noc rivela al Ceraweek piani per espandere esportazioni di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc), Farhat Bengdara, ha rivelato durante una sessione della conferenza annuale Ceraweek, che si è conclusa ieri a Houston in Texas (Usa) i piani per rendere la Libia uno dei principali esportatori di gas al mondo. Durante il suo intervento a uno degli appuntamenti più importanti per l’industria del petrolio e del gas a livello mondiale, Bengdara ha dichiarato: “Cerchiamo di aumentare la produzione per coprire le esigenze dei nostri clienti in Europa, soprattutto alla luce dell’aumento della domanda di gas”. Il presidente della Noc ha citato il gasdotto Green Stream che collega la Libia all’Italia, osservando che vi sono piani anche per espandere le esportazioni anche al di fuori dell’Europa. (segue) (Lit)