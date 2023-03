Libia: presidente della Noc rivela al Ceraweek piani per espandere esportazioni di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo discutendo con i nostri partner progetti per fornire all'Europa energia alternativa grazie alla posizione di cui gode la Libia in termini geografici e di esposizione alla luce solare. Il governo ha firmato un contratto con Total per stabilire un progetto per produrre 500 megawatt di energia rinnovabile, e attualmente stiamo negoziando con Eni per un progetto simile”. Come ricordato dal presidente della Noc, la Libia oggi consuma circa un miliardo di piedi cubi di gas al giorno (28,3 milioni di metri cubi di gas), destinati nella sua interezza alle centrali elettriche. “Con l'aumento della domanda nel Paese e gli investimenti industriali, ci aspettiamo che questo numero raddoppi in futuro. Attendiamo con impazienza gli investimenti delle società statunitensi nel settore del petrolio e del gas libico”, ha proseguito il presidente della Noc. “Abbiamo una visione nella nostra compagnia, Vision 2035, il cui obiettivo è quello di rendere la la Libia uno dei dieci maggiori esportatori di gas al mondo”. (Lit)