Indonesia: erutta il vulcano Merapi, allarme fino a 7 chilometri dal cratere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vulcano indonesiano Merapi ha eruttato questa mattina provocando un flusso di lava di 1,5 chilometri di lunghezza. Lo ha reso noto in un comunicato l'agenzia nazionale per la gestione dei disastri, invitando la popolazione locale a fermare ogni attività in un raggio che va da tre a sette chilometri di distanza dal cratere. Al momento, tuttavia, non è prevista alcuna evacuazione dell'area. Il vulcano, sul quale è ora possibile osservare una colonna di fumo alta 7 chilometri, si trova nella regione speciale di Yogyakarta ed è alto 2.963 metri.(Fim)