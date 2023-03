Cina: crisi immobiliare, il gruppo Cifi riporta 2 miliardi di dollari di perdite nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo immobiliare cinese Cifi ha riportato perdite per circa 2 miliardi di dollari nel 2022, avvertendo che la crisi nel settore e la contrazione del mercato edilizio potrebbe portare a un forte calo della sua attività anche nel prossimo futuro. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post" citando le comunicazioni della società alla borsa di Hong Kong. Per l'anno scorso Cifi si aspetta una perdita tra i 13 e i 14 miliardi di yuan (tra gli 1,87 e i 2,02 miliardi di dollari), con perdite nette attribuibili agli azionisti tra i 5,1 e i 5,6 miliardi di yuan (tra i 740 e gli 810 milioni di dollari) nello stesso periodo. Nel 2021 la stessa compagnia aveva registrato un utile netto di 7,28 miliardi di yuan, oltre un miliardo do dollari. La dirigenza fa riferimento "all'ambiente d'affari non favorevole nell'industria immobiliare" e alle conseguenze della pandemia di Covid-19. Le perdite vengono attribuite anche al calo del valore dello yuan e a quello degli investimenti. Il settore immobiliare cinese, pari a quasi il 30 per cento del prodotto interno lordo nazionale, è da tempo colpito da un'acuta crisi che ha già portato al default del colosso Evergrande, travolto da debiti per oltre 300 miliardi di dollari. Lo scorso anno le principali 100 società immobiliari cinesi hanno registrato vendite per 7.600 miliardi di yuan, circa 1.100 miliardi di dollari, in calo del 41,3 per cento rispetto al 2021. (Cip)