© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partite per un viaggio indimenticabile con noi sulla nuova autostrada attualmente in costruzione nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan! Non vorrete perdervi le affascinanti meraviglie geologiche della regione, che includono fiumi tortuosi, montagne torreggianti e stretti canyon. (Xin)