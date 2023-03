Sardegna: Solinas, luogo ideale per ospitare progetti di alta tecnologia, può diventare area leader in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna "è il luogo ideale per ospitare progetti di alta tecnologia e ha le carte in regola per diventare area leader in Italia. Siamo sempre più intenzionati a continuare a sostenere attivamente, con decisione e fermezza, la candidatura di Lula a ospitare l'Einstein Telescope, forti dell'appoggio delle Istituzioni, che hanno ascoltato gli appelli della Regione e ci sostengono pienamente, e soprattutto consapevoli delle caratteristiche del luogo che ne fanno il posto ideale. È per tutte queste ragioni che andiamo avanti senza temere la concorrenza". Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, che tornando a evidenziare l'importanza del progetto "per la Sardegna, per l'Italia e per l'intera Europa" si sofferma sulle caratteristiche della miniera di Sos Enattos, che andrà a ospitare l'osservatorio di onde gravitazionali. In competizione con il sito sardo c'è quello del Limburgo, al confine fra Paesi Bassi, Belgio e Germania, ma la zona non ha caratteristiche fisiche e ambientali comparabili con la Sardegna. Gli apparati devono essere infatti costruiti in regioni a basso rumore sismico sia di origine naturale (attività sismica) che antropica (attività umane, industriali, produttive, trasporti). Non solo: la geologia del sito deve permettere una costruzione stabile di grandi caverne, poco soggetta alla presenza di acqua sotterranea". (segue) (Rsc)