Sardegna: Solinas, luogo ideale per ospitare progetti di alta tecnologia, può diventare area leader in Italia (2)

- "Venendo alla nostra Isola - ha spiegato - ecco che la geologia della Sardegna è estremamente stabile e l'attività sismica locale è pressoché inesistente; la roccia nella regione di Lula è costituita principalmente da graniti molto duri e stabili, un'ottima base per la costruzione di infrastrutture sotterranee. La zona presenta anche una densità abitativa tra le più basse d'Europa, promettendo un rumore antropico bassissimo. "Le caratteristiche della Sardegna – ha proseguito Solinas - rendono quindi l'Isola la regione ottimale per la realizzazione di Et e il sito di Lula, in particolare, la scelta migliore. Partiranno da questa considerazione tutte le iniziative che la Regione sosterrà da ora in avanti per tenere alta l'attenzione sulla necessità di dare avvio a progetto nella nostra terra, a beneficio dell'Italia, certo, ma soprattutto della Sardegna e dei sardi che da questa straordinaria opportunità di sviluppo trarranno giovamento", ha concluso. (Rsc)