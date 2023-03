© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- BYD, il principale produttore cinese di veicoli elettrici, ha tenuto ieri una cerimonia d'inaugurazione per il suo primo stabilimento automobilistico in Thailandia, segnando l'ultima iniziativa delle case automobilistiche cinesi per espandere la propria presenza nel Sud-est asiatico. (Xin)