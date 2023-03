Roma: cuoco ucciso davanti al suo locale, si allunga la scia di sangue, troppe armi in circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scia di sangue a Roma si allunga e, un omicidio ogni due giorni, sembra essere troppo anche per una metropoli come la Capitale. L’ultima vittima si chiamava Manuele Costanza, era un cuoco e titolare dell’Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller al civico 8, nel quartiere Esquilino, in reticolo di strade in cui abbondano trattorie e osterie. Proprio di fronte al locale, in una macchina, è stato trovato il corpo senza vita del 40enne. Ad indicarlo agli investigatori delle forze dell’ordine è stato il suo presunto assassino, un uomo F. G. di 42 anni di origini napoletane. E’ stato lui che si è costituito alle forze dell’ordine, dicendo di aver ucciso il 40enne a colpi di pistola, indicando il luogo dove era la sua macchina e all’interno il cadavere. (segue) (Rer)