Roma: cuoco ucciso davanti al suo locale, si allunga la scia di sangue, troppe armi in circolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo ma con il presunto assassino che si è costituito, il caso sembra risolto ad eccezione del movente e della dinamica dell’omicidio. Da stabilire anche la provenienza della pistola con cui il delitto è stato commesso, ritrovata nell’auto vicino al corpo di Manuele Costanza. Ancora una pistola, stessa arma usata il mercoledì precedente alla stessa ora quando, in via via Francesco Selmi, è stato ucciso Mihai Stafan Roman, 33 anni romeno caduto in quello che sembra essere un agguato. In questo caso le indagini sono ancora in corso per risalire all’assassino. Ma resta preoccupante il numero di fatti di sangue legati all’uso delle armi da fuoco ed in particolare delle pistole, evidentemente troppo facili da reperire sul mercato nero. Un mercato illegale delle armi che sembra proliferare e crescere in percentuale, più di quanto cresca quello della droga. I sequestri di pistole e munizioni sono la prova dell’abbondanza della “merce” sul mercato nero. (segue) (Rer)