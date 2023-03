Roma: cuoco ucciso davanti al suo locale, si allunga la scia di sangue, troppe armi in circolazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 90 per cento delle armi che sequestriamo, o quelle che, che in seguito ad indagini risultano utilizzate in atti dimostrativi se non in veri e propri omicidi o gambizzazioni, sono calibri medio piccoli, quindi riconducibili ad usi civili e non militari”. Lo ha dichiarato ad Agenzia Nova, qualche giorno fa, un investigatore il quale ritiene che pistole, fucili e munizioni in circolazione in gran quantità siano in realtà il bottino di furti in appartamenti. Oggetti pericolosi detenuti comunque in civili abitazioni spesso visitate da malviventi. “Sulla zona sono operative diverse batterie di ladri, in particolare di origine georgiana o cilena. Sono loro che, tra gli oggetti preziosi, rastrellano negli appartamenti, fucili, pistole e munizioni di calibro medio piccolo e riforniscono così il mercato clandestino”. (Rer)