Ucraina: Zelensky vuole cambiare il nome della Russia in “Moscovia” attraverso una petizione online

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sta seriamente considerando di cambiare ufficialmente il nome della Russia in "Moscovia". L'idea è stata oggetto di una petizione online firmata da oltre 25 mila persone. "La questione sollevata nella petizione richiede un'attenta considerazione sia sul piano del contesto storico e culturale, sia tenendo conto delle possibili conseguenze legali internazionali", ha detto Zelensky. Il presidente ha incaricato il primo ministro, Denys Shmygal, di "coinvolgere le istituzioni scientifiche" e affrontare la questione sotto tutti gli aspetti. La risposta russa non si è fatta attendere, con la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che oggi ha parlato di una campagna “anti-russa”. “Ecco un'altra prova del tentativo di fare dell’Ucraina una ‘anti-Russia’", ha scritto Zakharova su Telegram. La petizione per rinominare la Russia, pubblicata nei mesi scorsi sul sito web di Zelensky, ha ottenuto i 25 mila voti necessari per la sua considerazione ufficiale. Il vicepresidente della Duma di Stato russa, Boris Chernyshov, in precedenza ha commentato la petizione affermando che “iniziative del genere possono essere trattate solo con un sorriso”.(Kiu)