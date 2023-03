Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), tema è profondamente legato a quello della cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confagricoltura non ha mancato di sottolineare inoltre come nel panorama europeo l'Italia vanti dei primati, come quello per i prodotti di qualità, che hanno propri disciplinari e specifici consorzi di tutela. "Tra cibo e vino sono quasi 900 infatti i prodotti tutelati. E il nostro Paese – ha aggiunto Giansanti – è il primo in Ue per valore aggiunto agricolo". Un primato dell'agricoltura italiana in Europa, ma anche il primato del settore agroalimentare, per Pil, all'interno dell'economia del Paese, con 570 miliardi di euro e un export che nel 2022 ha superato ogni record, con 60 miliardi. "Oltre all'indiscusso tema economico, oggi più che mai, in uno scenario globale in cui la centralità dell'agroalimentare è stata riportata alla ribalta dalla pandemia prima e successivamente dal conflitto russo-ucraino, l'agricoltura – ha concluso Giansanti – sia con le sue piccole e medie imprese, sia con quelle più strutturate e innovative, è capace di esprimere valori e modelli sociali, ambientali e territoriali". (Rin)