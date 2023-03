Clima: Coldiretti, siccità fa crollare la produzione di olio, meno 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della siccità e dei cambiamenti climatici l'Italia ha perso il 37 per cento della produzione di olio d'oliva con un impatto pesante sulla disponibilità di prodotto e sui bilanci delle aziende, colpite dagli aumenti record dei costi di produzione legati alla guerra in Ucraina. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Ismea diffusa al Villaggio contadino di Cosenza in occasione del rientro sulla terra dopo mesi di permanenza in orbita dei campioni di olio extravergine di oliva italiano su iniziativa di Agenzia Spaziale Italiana e Crea, in collaborazione con Coldiretti e Unaprol. Complessivamente la campagna 2022-2023 vede – sottolinea Coldiretti - una produzione di 208 milioni di chili di olio d'oliva contro i 329 milioni di chili dell'annata precedente. A pesare sono stati soprattutto gli effetti dei cambiamenti climatici, con la mancanza di pioggia e il freddo primaverile che hanno danneggiato la fioritura e l'allegagione (la trasformazione del fiore in frutto) con fenomeni di cascola. Una situazione proseguita – spiega Coldiretti - anche nei mesi successivi dove la carenza idrica e le alte temperature estive hanno stressato le piante mentre in molti territori non si riusciva neppure a ricorrere alle irrigazioni di soccorso a causa della mancanza di invasi e dell'esaurimento dei pozzi. Senza dimenticare il fenomeno della xylella che purtroppo continua ad avanzare e che ha già ucciso più di 21 milioni di piante di ulivo. (segue) (Com)