Clima: Coldiretti, siccità fa crollare la produzione di olio, meno 37 per cento (2)

- Alle difficoltà dell'Uliveto Italia si sono sommate peraltro quelle degli altri Paesi produttori a partire dalla Spagna dove le prime stime parlano di un calo dal 30 al 50 per cento rispetto a 1,4 miliardi di chili dello scorso anno, per continuare con la Tunisia dove si prevede una flessione intorno al -25 per cento, secondo Ismea. Solo la Grecia – continua Coldiretti – potrebbe superare i livelli produttivi dello scorso anno portandosi sopra i 300 milioni di chili. Un trend che potrebbe pesare anche sui consumi. Nel 2022 la spesa degli italiani per l'olio extravergine d'oliva è comunque aumentata del 7,5 per cento nei dodici mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo un'analisi Coldiretti su dati Ismea Ac Nielsen. Non a caso l'Italia – precisa Coldiretti – è fra i primi tre maggiori consumatori di olio extravergine di oliva al mondo con circa 480 milioni di chili, subito dopo la Spagna e prima degli Stati Uniti e rappresenta il 15 per cento dei consumi mondiali secondo elaborazioni Coldiretti sugli ultimi dati Ioc (International oil council). Gli italiani usano in media 8 chili a testa di olio extravergine di oliva e ogni famiglia spende in media 117 euro all'anno per acquistare olio d'oliva che è anche l'alimento più popolare sulle tavole nazionali, addirittura più di pane e pasta, utilizzato da oltre il 97 per cento degli italiani nell'ultimo anno, secondo un'analisi di Coldiretti sui dati Istat sugli stili alimentari con una crescente attenzione verso il prodotto di qualità che ha favorito la nascita di corsi e iniziative come la Fondazione Evo School di Coldiretti che forma gli esperti dell'olio del ventunesimo secolo. Per quel che riguarda i consumi interni – evidenzia Coldiretti – resta forte la propensione all'acquisto all'interno delle grandi catene commerciali ma cresce la tendenza all'acquisto diretto dalle aziende agricole e dai frantoi. (segue) (Com)