Ucraina: introdotte interruzioni di corrente a Kiev per danni al sistema elettrico

- A Kiev sono stati introdotti blackout di stabilizzazione, a causa di danni alle strutture elettriche. Lo ha reso noto la società ucraina per l’energia Dtek. "In alcune parti dei distretti (dell'area metropolitana di Kiev) Holosiivskyi, Shevchenkovsky, Svyatoshinsky e Solomensky, le chiusure stanno avvenendo secondo i programmi di stabilizzazione. A causa di danni alle apparecchiature, le centrali elettriche non possono trasmettere energia a tutti i residenti di queste aree", precisa Dtek.(Kiu)