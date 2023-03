Arabia Saudita-Iran: segretario generale Onu accoglie con favore accordo ripresa relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha accolto con favore l'accordo tra Arabia Saudita e Iran per riprendere le relazioni diplomatiche firmato a Pechino, in Cina. In una nota, il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha espresso la gratitudine del segretario generale alla Cina per aver ospitato i recenti colloqui, sottolineando inoltre il lavoro di altri Paesi della regione per favorire il dialogo tra Riad e Teheran, in particolare l’Oman e l’Iraq, che a partire dall’aprile del 2021 hanno ospitato i colloqui tra funzionari dei due Paesi. Il portavoce dell’Onu ha affermato che le relazioni di buon vicinato tra il Regno e l'Iran sono necessarie per la stabilità della regione del Golfo. (segue) (Was)