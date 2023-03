Arabia Saudita-Iran: segretario generale Onu accoglie con favore accordo ripresa relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa giunge nel pieno delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti con questi ultimi che stanno effettuando i preparativi per un eventuale attacco ai siti nucleari iraniani, in particolare dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha scoperto particelle di uranio arricchito all’83,7 per cento, percentuale molto vicina al livello critico del 90 per cento necessario per fabbricare una bomba nucleare. L’accordo giunge inoltre dopo le voci, diffuse in particolare dai media statunitensi, di una frattura tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, in particolare per il disimpegno di Abu Dhabi nella guerra in Yemen e per la decisione di Riad di portare avanti l’alleanza Opec+ per il taglio della produzione petrolifera con la Russia. (Was)