Sardegna: assessore Trasporti, dopo Air Corsica anche Cyprus Airways interessata a progetto di compagnia aerea Meditettaneo

- L'idea di una compagnia aerea delle isole del Mediterraneo "sta prendendo quota: dopo Air Corsica anche i vertici della Cyprus Airways hanno mostrato forte interesse a portare avanti un progetto che potrebbe dare una svolta alla nostra continuità territoriale". Lo ha detto l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, oggi ad Alghero, a margine del convegno "Il ponte che vogliamo - Continuità territoriale aerea e dintorni". Cyprus Airways, storica compagnia di bandiera cipriota, oggi è una società interamente a capitale privato, di proprietà del gruppo Sjc. Collega Cipro a 19 destinazioni con voli diretti tutto l'anno grazie a una moderna flotta di Airbus 320. "Nei giorni scorsi il Ceo di Cyprus Airways, Paul Sies, mi ha manifestato la sua disponibilità ad approfondire insieme alcuni aspetti legati alla nascita di una compagnia aerea regionale e multiregionale. Lo faremo sicuramente, d'intesa con la Regione Sicilia, fortemente interessata a creare un nuovo sistema di trasporti aerei nell'area del Mediterraneo. L'attenzione mostrata dal vettore cipriota certifica la fattibilità e la validità di un progetto ambizioso in grado di rafforzare le garanzie sul diritto alla mobilità dei sardi e dei cittadini di tutto il Mediterraneo, un bacino di utenza con un mercato con grandi potenzialità di crescita, anche in funzione turistica, che merita di essere gestito, per tutti i dodici mesi dell'anno, con efficacia e competenza", ha concluso Moro.(Rsc)