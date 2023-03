© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito tedesco Commerzbank vuole separare le proprie attività in Cina in modo da poterle isolare in caso di emergenza. È quanto dichiarato da Michael Kotzbauer, responsabile per i clienti aziendali del gruppo, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. (Geb)