Business news: Adidas, crollo del 71 per cento dell'utile netto nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto attribuibile agli azionisti del colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo Adidas è diminuito del 71 per cento, attestandosi a 612 milioni di euro nel 2022. E' quanto emerge dai dati finanziari della società. Le vendite di Adidas sono cresciute del 6 per cento, toccando quota 22,5 miliardi di euro nel 2022, mentre l'utile per azione è diminuito dell'83 per cento, a 1,25 euro, rispetto ai 7,47 euro del 2021. Solo nel quarto trimestre, la società ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di 512 milioni di euro, ma con un utile netto di 202 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021. Le vendite trimestrali sono aumentate dell'1,3 per cento su base annua e sono state pari a 5,2 miliardi di euro. La società prevede un calo dei ricavi del 10 per cento, con una perdita operativa di circa 700 milioni di euro nel 2023. (Geb)