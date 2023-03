Einstein Telescope: Confindustria Sardegna Centrale, Governo ufficializzi candidatura Sos Enattos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La convocazione firmata dal sindaco di Lula di un incontro il prossimo 15 marzo del partenariato con il pool di scienziati sull'Einstein Telescope (ET) è la risposta migliore all'atto vile e inqualificabile di questi giorni che ha avuto l'effetto di rafforzare ancora di più l'unità del territorio e della Sardegna intera su un progetto di ricerca di interesse strategico per l'Europa e dall'innegabile impatto a livello produttivo, industriale, economico e sociale e in grado se realizzato di cambiare le sorti di un territorio oggi fortemente in crisi". Confindustria della Sardegna Centrale chiede con forza al Governo di ufficializzare in tempi brevi la candidatura del sito di Sos Enattos a Lula per ospitare l'Einstein Telescope. (segue) (Rsc)