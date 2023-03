Einstein Telescope: Confindustria Sardegna Centrale, Governo ufficializzi candidatura Sos Enattos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione degli industriali, inoltre, chiede che “al tempo stesso faccia chiarezza su come tale candidatura possa conciliarsi con il parco eolico autorizzato dal precedente Governo e che per la comunità scientifica è incompatibile con l'osservatorio di onde gravitazionali di ultima generazione Tanto che nell'Euroregione Mosa-Reno in corsa con la Sardegna per la realizzazione dell'ET l'Olanda ha istituito il divieto assoluto di costruzione di turbine eoliche e altre infrastrutture nel raggio di 10 chilometri fino alla fine del progetto scientifico". Per Confindustria è fondamentale “ preparare il terreno e creare le migliori condizioni per realizzare il progetto scientifico mettendo subito a correre le risorse necessarie a potenziare le infrastrutture e i servizi, senza attendere l'ufficialità della scelta: bisognerà portare infrastrutture, servizi e connessioni, a cominciare da strade e banda ultra-larga”. (Rsc)