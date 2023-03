Cina: il nuovo premier è Li Qiang, ex segretario del Partito a Shanghai e fedelissimo di Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del popolo della Cina ha eletto oggi Li Qiang come nuovo premier. Così come nel caso del conferimento del terzo mandato presidenziale a Xi Jinping, formalizzato ieri, si tratta di una nomina attesa: Li, 63 anni, era già balzato al secondo posto nella scala gerarchica del comitato centrale del Partito comunista cinese in occasione del Congresso dello scorso ottobre. A favore di Li Qiang hanno votato 2.936 legislatori su 2.947, con tre voti contrari e otto astensioni. L'elezione è stata preceduta da un confronto tra Xi e Li ed è avvenuta alla presenza del premier uscente Li Keqiang. (segue) (Cip)