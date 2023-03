Cina: il nuovo premier è Li Qiang, ex segretario del Partito a Shanghai e fedelissimo di Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del popolo ha anche approvato la nomina del 72enne Zhang Youxia e del 65enne He Weidong come vice presidenti della Commissione militare centrale, a capo dell'Esercito popolare di liberazione, nella quale entrano anche Li Shangfu, Liu Zhenli, Miao Hua e Zhang Shengmin. Considerato un fedelissimo di Xi Jinping, Li Qiang è stato segretario del Partito comunista a Shanghai dal 2017 al 2022. In precedenza era stato governatore della provincia di Zhejiang e segretario del Partito nella provincia di Jiangsu. Lunedì 13 marzo terrà la sua prima conferenza stampa da premier, a conclusione della sessione annuale dell'Assemblea nazionale del popolo. (segue) (Cip)