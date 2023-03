Cina: il nuovo premier è Li Qiang, ex segretario del Partito a Shanghai e fedelissimo di Xi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i suoi compiti più difficili vi sarà quello di rilanciare l'economia cinese dopo il forte rallentamento degli ultimi anni, legato alla pandemia di Covid-19 ma anche a più preoccupanti cause strutturali, quali il calo demografico, la fragilità dei consumi, la bolla immobiliare, le disparità economiche interne e la lotta di potere tra i vertici politici e le grandi industrie tecnologiche. Il mandato del premier, così come quello del presidente, durerà cinque anni. Negli ultimi anni l'accentramento del potere nelle mani di Xi Jinping ha circoscritto sempre più il ruolo del capo del governo. Secondo gli osservatori, tuttavia, in ragione dei propri rapporti di fiducia con Xi, Li potrebbe di un più ampio margine di manovra rispetto al suo predecessore. In un articolo del novembre scorso, il quotidiano statunitense "Wall Street Journal" suggeriva come Li potrebbe riuscire a moderare alcune posizioni del presidente cinese, in particolare in materia economica: il nuovo premier è sempre stato considerato favorevole alle imprese e ha mantenuto buoni contatti con Jack Ma, il fondatore del colosso dell'e-commerce Alibaba caduto negli ultimi anni in disgrazia e costretto a lasciare la Cina. (Cip)